Politiet la torsdag ettermiddag ut på en vill jakt etter en farlig bilist som nektet å stoppe for kontroll i Fræna. Mannen bak rattet, en kjenning av politiet i 50-åra fra Nordmøre, er mistenkt for ruskjøring og er nå pågrepet av politiet.

– Veldig heldig

Jakten gikk gjennom store deler av Fræna og videre mot Vevang, før det endte med kollisjon med en bobil på Atlanterhavsvegen. Sjåføren skal ha snudd ved flere anledninger og gjenntatte ganger ha kjørt forbi Hustad, Farstad og videre ut mot Vevang.

Det satt to turister fra Sørlandet i bobilen. Alle de tre involverte er sendt til Molde sjukehus for en sjekk, men tilsynelatende skal det ha gått bra med alle tre.

– Det er veldig heldig, dette kunne gått mye verre, sier operasjonsleder Siri Engdahl i Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

– Livsfarlig

Politiet forsøkte først å stoppe sjåføren i Fræna etter å ha fått mistanke om at han kjørte mens han var påvirket av rusmidler. Mannen nektet å stoppe bilen, en eldre stasjonsvogn, og fortsatte i stor fart. Engdahl beskriver kjøringen som livsfarlig. Dette var omtrent klokken halv tre. Biljakten varte i litt over en time.

Flere vitner forteller til Rbnett at sjåføren kjørte i en voldsom fart og at det skal ha oppstått flere farlige situasjoner i sjåførens forsøk på å stikke av fra politiet.

– Jeg kan ikke kommentere hvor stor fart bilen har hatt, sier Engdahl.

– Ekstremfart

Et vitne forteller at han både så og hørte bilen komme kjørende i retning fra Elnesvågen. Politiet skal nesten ha klart å stoppe sjåføren like ved Stemshallen på Farstad, men bilisten klarte å stikke av igjen. Sjåføren skal ha kjørt videre i retning mot Vevang, med to politibiler etter seg.

– Ikke lenge etter kom han tilbake i ekstremfart. Det er 50-sone på stedet, men jeg er sikker på at han kjørte i 150, forteller vitnet til Rbnett. Ungene lekte ute i hagen, men de måtte vitnet hente inn i frykt for at det skulle skje en ulykke.

Bilisten skal ha snudd på nytt og kjørt forbi Vevang før han forårsaket en kollisjon ved Atlanterhavsvegen.

Ikke stengt veg

Politiet opplyser at ulykka ikke fører til stenging av Atlanterhavsvegen. En politipatrulje er på stedet og dirigerer trafikken.

Brannvesenet er også på stedet.