Molde vant mot helsefortaket

Nasjonal tvisteløsningsnemd gir Molde kommune medhold og sier at kommunen slipper å betale for pasienter som mangler epikrise.

I en pressemelding skriver kommuneoverlege Cato Innerdal på vegne av Molde kommune:

«Den 29. mars oversendte Molde kommune en tvistesak til nasjonal tvisteløsningsnemd. Saken gjaldt uenighet mellom Molde kommune og Helse Møre og Romsdal HF om kommunens betalingsplikt. Molde kommune mente at betalingsplikten ikke var utløst dersom epikrise eller tilsvarende informasjon manglet ved utskrivningstidspunktet.

Molde kommune er tilfreds med at tvistenemda deler kommunens syn. I sin konklusjon skriver tvistenemda at «dersom helseforetaket ikke gjør tilgjengelig epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon ved utskrivning, har kommunen heller ikke plikt til å betale for eventuelle døgn pasienten blir værende på sykehuset.»

Molde kommune viser for øvrig til vårt brev til tvistenemda av 29. mars, våre ytterligere kommentarer i brev datert 29. juni og tvistenemdas avgjørelse datert 5. juli. Disse brevene ligger tilgjengelig på vår hjemmeside, og som vedlegg til denne e-posten.»

Manglet info

Når spesialhelsetjenesten er ferdig med sin behandling og pasienter skrives ut av sjukehuset er det ifølge samhandlingsreformen, primærhelsetjenesten og kommunen, som overtar ansvaret for pasientene.

I en kartlegging gjennomført av Molde kommune selv kom det frem at det ikke forelå epikrise fra flertallet av pasientene som ble skrevet ut fra sjukehusene i Helse Møre og Romsdal. I perioden fra mars til desember i fjor fulgte det ikke med noen skriftlig informasjon med 579 av totalt 751 pasienter Molde kommune tok i mot. Formannskapet besluttet derfor at kommunen ikke skulle ta i mot utskrivningsklare pasienter dersom epikrise ikke forelå og mente kommunen ikke var ansvarlig for pasienten før dette forelå.

Helseforetaket skal ha erkjent at manglende epikrise ved utskrivning er et brudd på avtalen med Molde kommune, men mente kommunen fortsatt var betalingspliktig.

- Ikke betalingspliktig

Nasjonal tvisteløsningsnemnd konkluderer i sin vurdering av avtalen at Molde kommune ikke er betalingspliktig dersom epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon ikke foreligger.

«Betalingsplikten inntrer dermed kun dersom epikrise eller tilsvarende dokumentasjon er gjort tilgjengelig for kommunen snarest etter at utskrivning er besluttet og senest samtidig med at pasienten skrives ut», heter det i nemndas avgjørelse.

Saka oppdateres.