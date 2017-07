Et utfall i Istad netts strømnett klokken ti over halv to natt til onsdag førte til at omtrent 1200 kunder mistet strømmen på Eide.

Halvparten av kundene hadde strømmen tilbake etter en halvtime. De siste kundene fikk strømmen tilbake like før klokken halv fire.

Utfallet skyldtes en feil på en høyspentkabel ved Eide skole.