Må rydde vegen på Tjelle

Statens vegvesen melder at det tidlig onsdag morgen lå stein i vegbanen på fylkesveg 62 ved Tjellekleiva. En steinblokk og noe mindre stein skal ha sklidd ut.

Litt senere på morgenen var vegen ryddet og ifølge vegvesenet skal det ikke være fare for at mer stein skal skli ut. Det er imidlertid behov for å renske bort stein i området.

Arbeidet starter torsdag morgen og vil trolig hemme trafikken på stedet. Det blir manuell dirigering mens arbeidet pågår. Det er usikkert hvor lenge arbeidet vil pågå.