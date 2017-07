Lurte Nav for penger – fikk betinget fengsel

En moldemann i 40-åra er nylig dømt for bedrageri i Romsdal tingrett.

I en periode på drøyt tre måneder våren 2014 unnlot han å føre riktig antall arbeidstimer på meldekortene han sendte inn til Nav. Dermed fikk han totalt 64.771 kroner for mye utbetalt.

Normalt skulle mannen fått samfunnsstraff for bedrageriet, men siden forholdet ligger så langt tilbake i tid, uten at det kan lastes tiltalte, mente Romsdal tingrett at det riktige var å gi ham betinget fengsel.

Straffen ble satt til 21 dager, med en prøvetid på to år.