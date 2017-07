Rulte (70) forsvant på ferietur i Troms

– Det er helt forferdelig at Rulte er borte. Vi har vært sammen i over 40 år. Mange tenker at man ikke får noe særlig kontakt med en skilpadde, men med Rulte var det annerledes. Hun «tråkker» oss på tåa når hun er sulten, og kjenner igjen stemmene våre, sier Svein Otto Rasmussen (73) til Romsdals Budstikke.

Ble trolig stjålet

Han og kona Randlaug har nylig vært på bobilferie i Nord-Norge. Da de søndag stoppet på en liten parkeringsplass mellom odden på Nordnes og Larsbergtunnelen i Troms, satt de Rulte ut på graset.

– Vi hørte en bil som kom og stoppet på andre side av bobilen vår, før den raskt forlot igjen. Da jeg gikk for å se til Rulte, var hun borte, sier Rasmussen til Nordlys , som først omtalt saka.

Til RB forteller han at de saumfarte hele parkeringsplassen og graset rundt.

– Vi var bare borte et par minutt, og hun går jo ikke akkurat så fort, så hun skulle ha vært i området. Det er nærliggende å tro at hun ble stjålet av noen i bilen som kjørte gjennom parkeringsplassen, sier han.

Trofast familiemedlem

Ekteparet har hatt skilpadda over 40 år.

– Det ble innført forbud mot å selge skilpadder over disk, og vi fikk spørsmål fra Oslo Zoo om vi ville ha Rulte, som da var 30 år gammel. Det takket vi ja til. Vi tenkte ikke over at Rulte kanskje må gå i arv. Hun er jo like gammel som oss nå, og kan bli over 100 år, sier Rasmussen.

Hvis Rulte er stjålet, er Rasmussen redd for at tjuven(e) ikke har nok kunnskap om skilpadder.

– Rulte er en landskilpadde. Hvis noen tror hun kan svømme og har henne i vann, vil hun drukne.

Meldte fra til politiet

Rett etter Rulte ble borte søndag, meldte Rasmussen fra til Troms politidistrikt, som twitret om hendelsen.

– Vi tenkte det var lurt å gi beskjed, i tilfelle noen finner eller hører snakk om en skilpadde, og melder fra til politiet om det, sier Rasmussen.

På veg heim

Nå er ekteparet på veg heim til Molde igjen.

– Vi håper inderlig at Rulte kommer til rette. Det er nesten så vi har lyst til å reise tilbake og lete mer, men vi vet at det ikke har noen hensikt. Hvis noen finner Rulte kan de ringe oss på 468 98 313, eller politiet på 02800.