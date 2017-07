Nyåpning av spisested i Romsdalsgata

Tirsdag fikk SnackBoks, som åpnet dørene i Romsdalsgata i februar, en ny samarbeidspartner som vil berike tilbudet i lokalene. Murad Mukhaimar fra Jordan går inn som medeier, og åpner samtidig Petra Falafel og Hummus.

– Jeg skal servere hjemmelaget, sunn og vegetarisk tradisjonsmat fra hjemlandet mitt. Navnet Petra Falafel og Humus kommer fra oldtidsbyen Petra i Jordan. Det er så vakkert der, sier Murad, som også skal ha telt i Storgata under Jazzfestivalen neste uke.

Endrer konsept

Lisa Salim-Male, som driver SnackBoks, sier at de nå forandrer konsept. Hun ønsker å skape den første food courten, en samling av ulike spisesteder og matretter, i Molde.

– Food court er et veldig vanlig og populært konsept i store byer. Murad er den første av forhåpentligvis mange «matboder». Hvis dette går bra, kan vi få inn flere selskap og utvide konseptet ytterligere. Jeg ønsker at dette skal være et sted hvor folk kan komme og få mat fra mange ulike land og verdensdeler. Som regel får man én type mat når man spiser ute. Vi ønsker å samle alt under ett tak. På sikt ønsker vi å gi liv til hele Romsdalsgata, sier Lisa.

Hun skal fremdeles drive SnackBoks i lokalene, og ønsker i den forbindelse å presisere hvilken mat de serverer:

– Romsdals Budstikke har tidligere skrevet at vi serverer asiatisk mat. Det stemmer ikke. Dette er et rykte vi må bli kvitt, så ingen kunder blir skuffet. Vi serverer mat fra Singapore, og nå fra Jordan.

Fikk avslag om utvidelse

I mai 2015 kjøpte Murad Honningsvåg-kiosken og tomta rundt.

– Jeg kom til Norge som flyktning fra Jordan i 2011. Jeg er så takknemlig for alt Norge har gitt meg. Nå har jeg lyst til å gi noe tilbake til samfunnet. Det er ikke viktig for meg å tjene mye penger, sa han til Romsdals Budstikke den gang.

SATSER VED MOLDEELVA Vil lage nytt liv i Honningsvåg-kiosken Den har stått der siden 1968, men har ikke vært i drift siden 1994. Nå vil den nye eieren Murad Mukhaimar skape nytt liv i kiosken i Romsdalsgata.

For å få plass til alt som Mattilsynet krever for å drive med matlaging, ville Murad utvide kiosken med 12 kvadratmeter. Plan- og utviklingsutvalget behandlet saken i mars 2016, og avslo søknaden.

- Måte på å være firkanta SV vil gi Mukhaimar dispensasjon til å bygge ut den gamle kiosken i Romsdalsgata.

– Jeg har trua Kioskeier Mukhaimar vil finne alternativ løsning med Mattilsynet.

Vil fremdeles åpne Honningsvåg-kiosken

Selv om Murad nå åpner i SnackBoks sine lokaler, betyr ikke det at han har skrinlagt planene for Honningsvåg-kiosken.

– Denne kiosken er som en datter for meg. Da jeg kjøpte kiosken, visste jeg ingenting om den. Nå vet jeg historien bak. Jeg vil fortsette å kjempe for kiosken, og lage en god plan som alle er tilfreds med. Så snart jeg får innlagt vann, skal jeg pusse opp og åpne, sier Murad, som er svært takknemlig for hjelpen han har fått fra Molde kommune de siste årene.