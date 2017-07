Liker din stortingsrepresentant Beyoncé?

Det var nettavisa Framtida.no som stilte alle representantane på Stortinget dei tre viktige spørsmåla:

1. Likar du Beyoncé?

2. Om ja, kva er din favorittsong av Beyoncé?

3. Om nei, kvifor likar du ikkje Beyoncé?

Tre av dei folkevalde for Møre og Romsdal svarte Framtida.no på e-post.

Else-May Botten frå Arbeidarpartiet hadde sansen for spørsmålet.

«Hei! Dette var nok det mest originale vi har blitt spurt om i år. :)» svarte Botten, før ho avslørte kva ho syntes om popstjerna.

«1. Ja

2. All the single ladies»

Oskar Grimstad, representant for Framstegspartiet, var ikkje ein stor fan, men heller ikkje ein hatar.

«Ikke en av mine favoritter men har en og annen bra melodi. Min favoritt er HELO»

Senterpartiets representant for fylket, Jenny Klinge , svarte Framtida følgande:

«Litt rart spørsmål, men skal gjerne svara:) Ein liten merknad til svaret «ja» under, er at eg ikkje følgjer godt med på musikken og alle songane til Beyoncé, men at eg har eit god inntrykk av ho som artist og tykkjer ho er dyktig til å syngje og danse.»

Romsdals Budstikke spurte resten av Møre og Romsdals folkevalde kva dei syntest, og fekk to svar til:

Helge Orten frå Høgre svarte Romsdals Budstikke i ei tekstmelding.

«Morsomt spørsmål. Beyonce er en dyktig artist med flott stemme. Ikke den musikken jeg hører mest på, og har ikke noen spesiell favorittsang. Men hører mye på radio når jeg kjører bil, og da dukker nok Beyonce opp også! (Y)»

Harald T. Nesvik, den kommande Fylkesmannen og noverande stortingsrepresentant for Framstegspartiet, var nokså kortfatta:

«Ikke min favoritt»

Venstre-leiar Trine Skei Grande var ca. like nøytral i sitt svar:

«Jeg har nok ikke noen likes eller dislikes her.»

Hennar partifelle, Abid Raja , var derimot litt meir entusiastisk.

«Jeg synes hun er råflink, en av de aller aller beste artistene gjennom tidene, og et ekstremt stort og godt forbilde for kvinner over hele verden. Hun har stått opp for seg selv, andre kvinner og tatt ordet for mange viktige saker. Flere artiser i Norge bør hente inspirasjon fra de amerikanske, som tar ordet i samfunnsdebatten og politikk på en en unik og forbilledlig måte.

Jeg elsker svært mange av hennes sanger, men skal jeg plukke en som særlig gir mening til en far som meg med tvillingdøtre, så er det “If I Were A boy”. Her klarer hun faktisk å få oss til å føle likestillingsutfordringen på en vondt men samtidig vakker måte.

Opplevde henne en gang på konsert i Central Park; jeg var så starstruck at jeg følte jeg mistet bakkekontakt et sekund.»