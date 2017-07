Kyllingsalget fortsetter å øke

Slaktestatistikken for kylling fra årets første fem måneder viser høyere slakting enn i samme periode i 2014, før narasinsaken vippet kyllingnæringen av pinnen, skriver Nationen . Både Coop, Rema, Nortura og Norgesgruppen bekrefter en økende salgstrend.

– For Norgesgruppens del har salget faktisk overgått nivået fra før narasinsaken, sier Sæter, som forteller at salget har økt med 30 prosent siden 2015. Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop tror at næringen og kjedene gikk sammen om å fase ut antibiotikumet narasin fra dyreforet, bidro til et så høyt salg.

– Jeg tror de fleste kunder nå tar dette for gitt, sier han.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) roser næringen.

– Narasindiskusjonen var krevende for næringa, og medførte en umiddelbar markedssvikt. Salget gikk raskt ned 20 prosent. Det er veldig bra at salget ser ut til å ta seg opp igjen. Mange produsenter har investert mye, og det er fint om vi får et mer forutsigbart og stabilt kyllingmarked, sier statsråden.