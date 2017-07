Har begynt på nedturen

I 14.00-tiden tirsdag meldte politiet om to personer som ikke fant veien ned fra fjellet. De to var i området ved Bjørkeskaret i Eikesdal.

Norsk Folkehjelp Sanitet Nesset dro til stedet for å hente dem ned. Sammen med seg fikk de ei lokalkjent kvinne som er politikontakt i Sunndal.

Ei kvinne i 20-åra

Rundt kl. 17 meldte politiet på twitter at redningslaget på tre hadde nådd fram. De to «fjellfaste» skal ha befunnet seg på rundt 1000 meters høgde, der Bjørkskardet flater ut og man kommer til et lite vatn.

– Vi har hatt kontakt med én av de to, ei kvinne i 20-åra fra Vestlandet. Vi har ikke stresset dem med personalia på den andre, sier operasjonsleder Frode Gjøsund til Rbnett.

Like før kl. 18 opplyser Gjøsund til Rbnett at følget hadde begynt på nedturen.

– Jeg hører på øret at de snakker om sauer på den andre sida, de virker å være ved godt mot. De var slitne, men ellers ok, sier Gjøsund, som antar at de har fått væske og næring før nedturen.

Han antar nedturen vil gå greit, og regner ikke med den vil ta særlig lang tid.