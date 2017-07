Finner ikke ned fra bratt fjellområde

I 14.00-tiden tirsdag meldte politiet om to personer som ikke finner veien ned fra fjellet. De to skal være i området ved Bjørkeskaret i Eikesdal.

Norsk Folkehjelp Sanitet Nesset dro til stedet med tre mann for å hente dem ned.

– Den siste opplysningen jeg fikk var at de to personene ikke finner veien ned fra Bjørkskardet. Det var også snakk om lavt skydekke, så dette kan kanskje være en medvirkende årsak, sier sanitetsleder Rune Toven til Rbnett.

– Det er tre mann fra oss som har dratt, hvor en av dem er veldig godt kjent i området, legger han til.

Da Rbnett snakket med Toven rundt kl. 16, fortalte han at de tre hadde med seg en lokalkjent kvinne, og at de ved siste melding i tre-tida var kommet til 6-700 høgdemeter.

– Selve Katthammeren der basehopperne hopper fra, er vel på rundt 1200 m.o.h. Disse to skal ikke befinne seg så høgt. Men det er nok en del stigning igjen før redningsfolkene når fram, sa sanitetslederen rundt kl. 16.

Ei kvinne i 20-åra

Rundt kl. 16.30 opplyser politiet til Rbnett at redningsfolkene snart er framme, og at de to «fjellfaste» skal befinne seg på rundt 1000 meters høgde, der Bjørkskadret flater ut og man kommer til et lite vatn.

– Vi har bare hatt kontakt med én av de to som venter der oppe, det er ei kvinne i 20-åra fra Vestlandet. Vi vet ikke noe om den andre personen, sier operasjonsleder Frode Gjøsund.