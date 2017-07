Faktisk.no: TV 2 har ikke dekning for påstand

I slutten av juni var det britiske teamet som produserer Top Gear i Møre og Romsdal for å gjøre opptak. Politiet hadde gitt dem tillatelse til å bryte fartsgrensene og kjøre opptil 140 km/t – en tillatelse som ble trukket tilbake etter at Statens vegvesen gjorde målinger av en bil som kjørte i 244 km/t i Atlanterhavstunnelen.

Ikke dekning

Politiet igangsatte etterforskning av råkjøringen, men etter noen uker henla de saka. Årsaka var at de ikke kunne fastslå hvem som råkjørte. TV 2 meldte da at «Top Gear tatt i 244 km/t – politiet henlegger saka». I ingressen skrev de at «Politiet mener det er umulig å fastslå hvem i Top Gear-teamet som kjørte bilen som råkjørte på Atlanterhavsvegen».

Disse påstandene er nå ettergått av faktisk.no, som konkluderer med at TV 2 ikke har dekning for verken tittel eller ingress. I pressemeldingen fra politiet het det at henla saka på grunn av mangel på opplysning om gjerningsmannen. De skriver at de ikke vet hvilke kjøretøy som er blitt brukt på den aktuelle strekninga på tidspunktet råkjøringen fant sted og at de dermed ikke kan identifisere noen bilførere.

Rånere i nærheten

– Vi kan ikke med sikkerhet fastslå at det var noen fra Top Gear som kjørte. Det er fordi målingene ble foretatt med Vegvesenets automatiske utstyr, sier politiinspektør Ove Brudevoll til faktisk.no.

Han sier også at verken politi eller vegvesen var til stede da råkjøringen fant sted.

– Teoretisk sett kan det ha vært andre som kjørte siden det i etterforskningen har kommet fram at en del råneungdommer var i nærheten mens opptakene pågikk. Vi kan derfor ikke utelukke at det var noen andre enn Top Gears sjåfører som kjørte. Det er likevel sannsynlig at det var en av dem som kjørte, men sannsynlighetsovervekta er ikke stor nok til at vi kan kjøre en straffesak, som det er strenge beviskrav for, sier Brudevoll.

Digitalredaktør i TV 2, Pål Espen Hansen, innrømmer at de gikk for langt med tittelen.

PS! Også NTB, og dermed også Rbnett – gjennom en automatisk publisering, meldte at det var noen fra Top Gear-teamet som kjørte i 244 km/t: