Eldre får unødvendig mye antibiotika fordi urinprøver feiltolkes

– Det har vist seg å være utfordrende for helsepersonell å bruke og tolke urinprøver riktig, sier sykehjemslege Svein Ivar Fylkesnes til Dagens Medisin.

Han har ledet et arbeid som tar for seg klinisk bruk av urinprøver i primærhelsetjenesten, inkludert sykehjem og eldre som får hjelp via hjemmetjenesten.

Nettopp urinveisinfeksjoner og hvordan man skal redusere antibiotikabruk er pekt ut som årets tema av NOKLUS, Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser. Det viktigste tiltaket er å få helsepersonell til å tolke prøvesvarene riktig, mener Fylkesnes.

–Omtrent 70 til 80 prosent av pasientene i sykehjem har demens, og de har vansker med å redegjøre for symptomer på urinveisinfeksjon slik yngre mennesker som selv oppsøker legen kan, sier Fylkesnes.

Legen som skal tolke urinprøven, har ofte kun prøveresultatet å forholde seg til. Fylkesnes påpeker at det kan være flere årsaker til at det er funn av bakterier i urinen.

Nesten 200.000 pasienter hører til under hjemmetjenesten her i landet og om lag 40.000 bor på sykehjem. Dersom bruken av antibiotika ved urinveisinfeksjon går ned, vil det hjelpe godt på myndighetenes mål om å redusere antibiotikabruk med 30 prosent innen 2020, mener Fylkesnes.