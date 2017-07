Turistbuss veltet i grøfta på Averøya

En buss fra Atlantic Auto med 42 tyske cruise-turister om bord kjørte av veien og veltet på Averøya mandag ettermiddag. Rundt kl. 17 hadde to luftambulanser, politi, brann og ambulanse rykket ut til stedet.

Mens det først var snakk om lette personskader og sjokk blant passasjerene, opplyste politiet til Rbnett rett før kl. 17 at ingen er skadd, og at ingen blir kjørt til sjukehus.

Ulykka skjedde på fylkesvei 247, rett ved Bjellvågen, som ligger et par minutter sør for krysset der Atlanterhavsvegen kobler seg på Averøya.

- Det er ikke særlig bratt på stedet, sier operasjonsleder Siri Engdahl.

Politiet har så langt ikke info om årsaken til ulykka. Det skal etterforskes, sier operasjonslederen, som også opplyste at det var 42 personer involvert - turister, gaider og sjåfør.

Passasjerene var på utflukt fra et cruiseskip som mandag ligger til kai i Kristiansund.

– Alle hadde bilbelte

Bussen tilhørte Atlantic Auto. Romsdals Budstikke var kl. 17.45 i kontakt med Oddgrim Viken, trafikkleder i selskapet, som da var på stedet.

Han opplyste at Tide-busser som kom kjørende like etter ulykka, tok med seg passasjerene, før Atlantic Auto sjøl hadde rukket fram med erstatningsbuss.

– Alle passasjerene hadde på seg seler, det var enda godt. Og alle ble sjekket grundig av ambulansepersonell på stedet, og kunne dra tilbake til båten. Det viktigste for oss er at ingen ble skadd, sier han.

Bergingsbil er bestilt, og Viken håper å få bussen opp fra grøfta så fort som mulig.

– Kom for langt utpå kanten

Viken snakket kort med sjåføren etter ulykka, og oppfattet det som skjedde slik:

– Bussen møtte et annet kjøretøy, og kom for langt utpå kanten de de skulle passere. Det er litt smal veg her, med asfalt helt ut i kanten.

Politiet meldte om ulykka på twitter ca. kl 16.30 mandag.