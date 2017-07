Saksøker Rauma kommune

Dermed går det mot sivilsak i tingretten for å løse tvistesaken.

Bakgrunnen for kravet er uenighet etter at Hent AS fikk anbudet for byggingen av Helsehuset i Rauma, skriver Åndalsnes Avis .

Veidekke/Kristiseter mener de burde vunnet.

Advokat Morten Goller som representerer Veidekke /Kristiseter, bekrefter at de har sendt stevning til Romsdal tingrett.

Kontraktsummen med Hent endte på 248,3 millioner kroner. Etter det avisa erfarer, baserer stevningen seg i hovedsak om Hent AS' forbehold om grunnforholdene.

Veidekke/Kristiseter har hatt en rekke innvendinger til prosessen, og mener at Hent's anbud burde vært avvist.

Kommunen har tidligere avvist påstandene på alle punkt.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saka nå. Vi har ikke fått stevninga, og kan ikke si noe før vi har sett og lest den, sier raumarådmann Oddbjørn Vassli til Rbnett.