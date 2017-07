Nedgang i flytrafikken i juni

Statistikken for juni viser en nedgang i totalt antall reisende ved Molde lufthavn Årø.

Totalt reiste 42.068 passasjerer med fly til og fra Molde forrige måned – en nedgang på 9,6 prosent sammenlignet med juni i fjor.

Svakere innlandstrafikk

Innenlandstrafikken endte ned 11,1 prosent, og er noe svakere enn forrige år.

– Hele nedgangen ser ut til være relatert til Nyhamna Expansion-prosjektet. Det var svært mye aktivitet på denne tiden i fjor, knyttet til en såkalt «shutdown» av anlegget, og dette vises godt i trafikktallene, heter det i pressemelding fra flyplassen mandag.

Utland opp

Utenlandstrafikken gikk opp 2 prosent.

– Markedet for øvrig er ut til å være relativt stabilt, og mye tyder på at bunnen i petroleumsnæringen nå er nådd og passert. Utlenandstrafikken fortsetter imidlertid å stige, og det er rutene til Gdansk, Kroatia og Rhodos som står for veksten. Veksten på utland forventes å tilta i juli, heter det videre.