– Elgen la på svøm frå fjæra på Øverland, mellom Kviltorp Camping og flyplassen, fortel Stig Andberg.

Han fekk ein uvanleg start på dagen, da han ved 08.30-tida måndag fekk ein elg i sikte – på fjorden.

– Det var hunden min som først reagerte. Da eg fekk sett ut, var elgen kommen 10–15 meter frå land, med stødig kurs for Gåsøya, fortel Andberg.

Han anslår at turen over tok ein halvtimes tur for elgen.

Andberg fekk ikkje sett elgen da den gjekk ut i sjøen, og det er dermed vanskeleg å seie noko om kor stor den var.

– Men dyret var nok halvtanna år. Det kunne ein sjå på horna, seier Andberg, som også er jeger.

– Det er første gong eg har sett elg på svøm over fjorden, men det er nok ein del både hjort og elg som tek seg over. Elgen måtte også ha kryssa E39 og teke seg gjennom fleire hagar her, før den la ut på fjordkryssinga, seier Andberg.