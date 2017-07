Død person hentet ut fra Muldalsfossen

Oppdatering kl. 17.30: – SeaKing har vært der og heiste opp og transportert bort den avdøde, forteller Per Åge Ferstad, operasjonsleder i Sunnmøre politidistrikt til NTB.

( Sunnmørsposten ): Politiet melder at det er gjort funn av en død person på stedet der det har vært søkt etter en mann i 60-åra i Tafjorden.

Redningsmannskaper ble firt ned til bunnen av den 200 meter høge fossen i Norddal kommune, hvor det ble antatt at den savnede kunne befinne seg.

– Mannen ble funnet ved kulpen og vi har ikke grunn til å tro at det er noen andre enn den savnede, forteller operasjonsleder Per Åge Ferstad hos politiet i Ålesund til smp.no ved 13.45-tida.

Den døde er ikke formelt identifisert, men pårørende til den utenlandske turisten er varslet om funnet.

Ble observert

Vitner fortalte søndag til politiet at mannen skled og forsvant av syne ved toppen av den rundt 200 meter høge Muldalsfossen.

Søndag ble redningshelikopter og droner satt inn i forsøket på å lokalisere mannen, men letemannskapene måtte søndag gi opp uten å ha funnet ham.

Krevende operasjon

Politiet hadde lite håp om å finne den savnede i live da søket ble startet opp igjen mandag.

I en krevende operasjon tok mannskap fra Sunnmøre alpine redningsgruppe seg ned til en kulp ved bunnen av det høge fossefallet, hvor mannen ble funnet. Også mannskap fra Røde Kors sin vannredningsgruppe og lokalt brannvesen deltok i aksjonen.

For tidlig

Joachim Olsvik er politiets innsatsleder på stedet. Han sier det er for tidlig å si hva som var årsaken til at mannen falt, og at de pårørende nå blir ivaretatt av fagfolk.

Det ble ikke leitet natt til mandag. Årsaken er at forholdene var for krevende.

Olsvik ønsker å gi en takk til redningsmannskapene som har arbeidet frivillig i en svært krevende situasjon.

– Dette hadde aldri gått uten det frivillige redningsmannskapet.

Denne saken ble først publisert på SMP .