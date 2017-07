14 kyr påkjørt av tog i Sør-Trøndelag

– Vi måtte avlive fire da vi kom opp til stedet i natt, men de fleste døde momentant, sier Svein Erik Morseth i viltnemnda i Rennebu til NRK .

Ulykken skjedde like sør for Berkåk på strekningen mellom Ulsberg og Berkåk rundt klokken 4 natt til mandag. Det var avisa OPP som først meldte om hendelsen.

– Det synet som møter folk når de kommer til stedet, er ikke pent. Det sier litt når et stort tog kjører på en flokk med storfe. Dette er en tragedie både for personen som kjørte toget og for dyreeieren, sier Morseth.

De 14 kyrne lå spredt over omtrent én kilometer etter å ha blitt revet med av toget, skriver Adressa . Oppryddingen på stedet var ferdig i 11-tiden mandag formiddag, og togtrafikken på stedet gikk som normalt utover dagen.

Kyrne skulle egentlig vært på et beite om lag åtte kilometer unna togsporet, men hadde rømt. Bonden John Egil Ulvin var søndag ute for å lete etter dem.

– Det er fatalt for drifta. Vi har mistet en tredel av besetninga, sier Ulvin til NRK.

Medievakt i Bane Nor Kjell Bakken sier til OPP at det ikke er gjerdeplikt på strekningen.

– Det er kun i tettbygde strøk vi setter opp gjerder, med tanke på sikkerheten til mennesker, sier Bakken.