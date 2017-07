Mye fyll og bråk natt til søndag

Politiet måtte natt til søndag besøke en rekke private fester i Molde og dempe støynivået. Allerede klokken halv tolv fikk politiet kveldens første klage, på en fest i sentrum. Deltakerne fikk pålegg om å holde festen innendørs og dempe bråket.

I tillegg til festbråket var det flere meldinger om ordensforstyrrelser og vold i sentrm. Like før klokken halv tre ble en mann i 30-åra kjørt til legevakt med et kuttsår. Ifølge meldingen politiet fikk skal det ha dreid seg om en slåsskamp.

En halvtime tidligere på kvelden fikk en mann i 50-åra beskjed om å forlate sentrum etter å ha vært involvert i en ordensforstyrrelse.

Klokken halv tre og litt senere var politiet igjen på besøk på to fester i sentrum for å dempe støy. De to arrangørene skulle sørge for å dempe musikken.

Søndag morgen ble to berusede hotellgjester i Molde sentrum pålagt å forlate lokalet av politiet. De to gjestene skal ikke ha oppført seg etter hotellets regler.