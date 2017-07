Hyrer Larsen på nytt

Det er Tidens Krav som melder dette. PR- og rådgivningsselskapet Kruse Larsen ble hyret av Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) tilbake i 2015. Det var et spleiselag på 11 firmaer og privatpersoner som da fikk hyret Jan-Erik Larsens tjenester. Avtalen varte ut 2016.

- Det kom i stand som et initiativ fra en gruppe av våre medlemmer. Med bakgrunn i at det var mye negativt som foregikk i Kristiansund med sykehussaken og flytting av politimesteren, så man behov for å engasjere Kruse Larsen. Vi har sett at vi ikke har vært flinke nok på Nordmøre til å påvirke politikerne, og Kruse Larsen ble en viktig bidragsyter til å skape møteplasser, sier daglig leder i KNN, Finn Backer, til Tidens Krav.

Nå har altså KNN engasjert Kruse Larsen på nytt. Ifølge avisen tok Backer i juni kontakt med sju medlemsbedrifter og privatpersoner for å samle inn nok penger.

- To nye støttebedrifter har kommet til i denne runden. Det har kommet inn 650.000 kroner, og KNN har skrevet avtale med Kruse-Larsen for 2017, med en opsjon for 2018 med samme beløp, sier han til TK.no.