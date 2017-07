Friluftsloppis samlet inn 50.000 kroner

På åpningsdagen av årets festival ble det arrangert et loppemarked for å samle inn penger til et veldedig formål. Resultatet ble over 50.000 kroner.

- Det ble en kjempesuksess. Det er helt fantastisk hvordan folk har ryddet ut av skapene sine og levert utrolig mye flott. Ikke bare fra Rauma, men hele landet nesten, sier festivalsjef Solrun Sylte.

- Det kom inn mest klær, men egentlig alt av friluftsutstyr. Også en del vinterutstyr, som vi tenker å selge i forbindelse med Romsdalsvinter.

Friluftsloppis samlet inn friluftsutstyr fra flere steder i landet. Også i Oslo.

- Fjellfolk har engasjert seg rundt omkring. Vi har hatt innsamlingsbokser i Oslo, Hemsedal, Sogndal og Oppdal. Loppisen åpnet klokken 12 lørdag, og siden da har det vært overveldende respons, fortalte arrangør Ida Siem i går.

Loppemarked ble arrangert for å samle inn midler til en egen fjellcamp i samarbeid med Ung Pårørende. En organisasjon som er til for unge med foreldre eller andre nære med kreft.

- Hele beløpet skal til dette formålet, vi tar ingen gebyr her. Pengene skal brukes til en egen festival i samarbeid med Ung Pårørende. Det blir spennende og vi gleder oss veldig til det, sier Sylte.

- Kommer loppemarkedet tilbake neste år?

- Det var egentlig tenkt som et ekstratilbud kun dette året, men aldri si aldri.