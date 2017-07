En pågrepet, fire til sykehus etter skyting i Oslo

– Den pågrepne er en mann i 20-årene som var i besittelse av et skytevåpen. Per nå tror vi at han er den eneste gjerningsmannen, og vi føler vi har god kontroll på situasjonen, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB. Mannen er kjent av politiet fra før. Til VG opplyser politiet at våpenet er en pistol.

– Fire menn er kjørt til sykehus. Ingen av dem er klassifisert som livstruende skadd, sier Grøttum med forbehold om at dette kan endre seg. Tre av de skadde mennene er i 20-årene, mens den fjerde er i 30-årene, opplyser politiet til VG.

Ifølge NRK er to av de skadde dørvakter ved utestedet, mens en tredje er en annen ansatt.

Opptil åtte skudd

De første meldingene gikk ut på at skytingen skjedde inne på Blå, men operasjonslederen sier alt nå tyder på at det har skjedd på utsiden av konsertlokalet.

– Det har skjedd i tilknytning til stedet. Vi etterforsker bredt for å finne ut av dette og et eventuelt motiv, sier Grøttum til NTB. I en pressemelding noe senere opplyser politiet at foranledningen til hendelsen ser ut til å være at den antatte gjerningsmannen ble bedt om å forlate utestedet.

Innsatsleder Hanne Nordve sier til Aftenposten at det at det ble avfyrt flere skudd i inngangspartiet.

– Både ansatte og gjester er truffet. De var ved bevissthet da de ble kjørt fra til sykehus, sier hun.

Avisen skriver at politiet rykket ut på en trusselsituasjon i forkant av skyteepisoden, og at de allerede var på vei til Blå før det første skuddet ble avfyrt.

Politiet la ut den første meldingen om skytingen på Twitter klokken 2.30 natt til søndag.

Panikk

Vitner sier til Dagbladet at situasjonen førte til panikk ved utestedet. De beskriver en personlig krangel mellom tre personer utenfor utestedet.

Deretter hørte de mellom tre og fire skudd. Opplysningene om hvor mange skudd som ble avfyrt, er imidlertid både flere og ubekreftede.

– Jeg hoppet mot veggen for ikke å bli truffet. Folk begynte å løpe til og fra åstedet – gjerningsmannen og vennene hans løp fra stedet, sier en 28-åring til avisen.

Et annet vitne forteller at hun løp til utestedet Ingensteds, like ved Blå. Hun beskriver konflikten som oppsto som personlig

Hiphop-opptreden

Konsert- og skjenkestedet i Brenneriveien åpnet i 1998 og ligger i et gammelt industrilokale, tvers over elven i den nedre delen av Grünerløkka.

Lørdag kveld spilte den amerikanske hipp-hop-artisten Kool G Rap på Blå. Det var hans første opptreden i Norge noensinne. Konserten var en del av arrangementet Club Juicy, med DJ-ene Chris Stallion og Patski Love.