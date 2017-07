To innbrudd i samme nabolag på én uke

Innbruddstjuver har den siste uka tatt seg inn i to forskjellige eneboliger i byggefeltet på Hauglia i Elnesvågen. Det første innbruddet ble oppdaget søndag for snart en uke siden, mens det siste trolig har skjedd i løpet av de tre siste dagene.

- Eierne har vært ute og reist og oppdaget innbruddet i dag. Det er usikkert hva og hvor mye som er stjålet, vi er på stedet med flere patruljer og gjør undersøkelser i dag, forteller operasjonsleder Siri Engdahl i Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

Engdahl sier det er uvanlig at to innbrudd skjer så tett på hverandre og føler det er grunn til å advare andre beboere i området.

- Man bør være litt ekstra oppmerksom og melde fra til politiet dersom en ser mistenkelige biler eller personer i området. Det er viktig å ta registreringsnummer og gi en god beskrivelse. Følg også litt med på huset til naboen og pass litt på hverandre.

Du kan ringe ditt lokale politikontor på telefon 02800.

- Hva bør folk som skal ut å reise gjøre?

- En kan høre med naboen og få de til å holde ett ekstra øye med boligen. Et godt tips er å tømme postkassen, ikke la den fylles opp. En bør låse inne alt en kan, ting som sykler og annet bør en ikke la ligge ute, sier Engdahl.

- Det kan kanskje være lurt å få noen til å besøke boligen innimellom mens man er borte. Det er ofte slik at de som bryter seg inn sniker seg rundt i området på forhånd og da kan legge merke til at et hus står forlatt i flere dager.