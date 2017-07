Sommertoget er ankommet Åndalsnes

ÅNDALSNES: Da klokka slo 13:08 sto toget på stasjonen. Samtidig kunne man høre NRKs helikopter svevende over Åndalsnes, og de lokale så opp, kanskje med det håp om å bli sett. Det var ikke få smilende fjes å se på Åndalsnes bru og ved perrongen. For noen øyeblikk betydde ikke regndråpene noe særlig, for nå var alt fokus rettet mot Sommertoget!

(Se bildekarusell øverst i saka).

200-300 meter langt tog

Denne sommeren går nemlig NRK og Sommeråpent på skinner gjennom Norge. På den 8 uker lange reisen skal Sommertoget innom 17 fylker og stoppe ved 40 stasjoner, deriblant Åndalsnes.

I følge NRK, BSB og Bane NOR var Sommertoget en mer komplisert og krevende oppgave enn hele togavviklingen under Lillehammer-OL. Toget har flere ulike vogner med forskjellige hensikter: en sittevogn, en spisevogn, vogner for opphold, teknisk, regi, redaksjon og to sovevogner. Noen sover i sovevognene, andre sover på lokale hotell. I tillegg er det en scene som vender ut mot publikum, hvor Fantorangen-sendingen skjer.

Vil se Fantorangen

Blant det fargerike havet av folk i friluftsklær, venter mange på å få se Fantorangen og Perla fra NRK Super. De skal nemlig hilse på barna på stasjonen, og NRK Supers Labyrint stiller med slimball-kaste-stand.

Sandra Hurlen har tatt med sin datter til perrongen. Det er lett å få øye på dem, som har pyntet seg i rosa regnjakker for anledningen.

- Vi kommer fra Sunnmøre, men har familie her i Åndalsnes. Nå tok vi turen ned til perrongen for å se på toget og møte Fantorangen, sier Hurlen.

Opplegg utover dagen

Det er ikke bare Fantorangen som er stas for barna denne åpningsdagen. Kl. 14:30 er det danseoppvisning med Danseverkstedet og kl. 15:00 vises barnefilmen Karsten og Petra på storskjermen på Rådhusplassen.

Andre kan se fram til åpning av Andreas Winters fotoutstilling på en Gammel Esso-stasjon, og på kvelden blir det konsert. Først skal Åndalsnes Storband m/vokalist Knut Marius Djupvik spille og like før midnatt blir det bryggedans ved Tindesenteret.

- Skal se konsert etter kamp

En av de som ser fram til konsertlivet i kveld er Kåre Håvard Sannes. Han har lite planer for festivalen, men har likevel tatt turen til festivalområdet. Romsdals Budstikke finner han på friluftsloppisen like ved Tindesenteret.

- Har du noen planer for åpningsdagen?

- Det viktigste for meg i dag, er når Ålesund spiller mot Molde kl. 18:00. Men det passer veldig godt inn da. For da får jeg både med meg åpningen av Fjellfestivalen, og så blir jeg med på bylivet her i Åndalsnes i kveld etter kampen. Satser på god stemning!

Direktesendt sommeråpent

Med toget på plass i Åndalsnes blir det som planlagt direktesendt Sommeråpent kl. 21:30 på NRK, fra perrongen med Jenny Skavlan og Hans Olav Brenner som programledere.