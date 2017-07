Regnfull folkefest i Rauma

I tillegg til at det er åpning av Norsk Fjellfestival, ankommer også NRKs sommertog klokken 13.08. Flagg henger på verandaen til folk og det stikker også rødt, hvitt og blått ut av folks tursekker som har pyntet seg for den store dagen.

– Åndalsnes er perfekte plassen

Festivalsjefen, som har vært med på Fjellfestivalen siden 1999, mener det ikke kunne vært noen bedre plass å arrangere enn i Åndalsnes.

– Hvorfor sklir fjellfestivalen så fint inn i Rauma?

– Det er bare å se seg rundt – kanskje ikke akkurat i dag da med nedbørsvær, da– men vi har jo de flotte fjellrammene her rundt Åndalsnes, så det er helt naturlig å ha fjellfestivalen her.

Festivalsjefen føler seg heldig som får være med på å vise fram naturen.

– Jeg elsker å være med på å skape naturglede på alle nivå. Om man skal på Hornet eller om en unge vil på en seter, det spiller ingen rolle så lenge man er med på å skape naturglede.

Ser fram til åpning og sommertog

Programmet under fjellfestivalen er komplett, med en hel rekke fjellturer, arrangement, konserter og god mat og drikke for store som små.

– Hva blir høydepunktene for festivalen?

– Det må bli åpningsdagen i dag, med festivalåpning, sommertoget og konserter på kvelden. Og selvfølgelig er jo alle toppturene noe å se fram til og høydepunkt i seg selv! Det er også mye bra opplegg for unger under festivalen. Det er mye som skjer, sier Sylte.

Hun legger til årets åpningstur, som startet i dag klokken 9, går til Mannen. Det er ikke ubegrunnet.

– Mannen er jo norgeskjent. Sommertoget går forbi Mannen i tillegg til at det skal fly et helikopter over. Men nå er det jo så mye tåke, så det spørs om man får sett Mannen i det hele tatt. Selv om helikopterturen kanskje blir kansellert, lar ikke folk seg stoppe av gråværet. Turen går fortsatt.

Festivalsjefen har hatt mye å gjøre denne morgenen.

– Vi forventet ikke så mye regn på åpningsdagen, så vi måtte jobbe litt med å finne nok telt til standene.

I dag kommer Sommertoget til Åndalsnes! Lørdag er det også klart for festivalåpning. Se programmet for folkefesten her!

Åpning av festivalen for barna

Sylte åpnet festivalen på Rådhusplassen. Der var det rigget til for underholdning for store og små for tegneshowet Oistein’s Blyant kl. 11:30. Flere av publikum har Norgesflagget hengende ut av sekken. En av dem er Sølvi Halseth (50) fra Åfarnes.

– Hva er skal dere på åpningsdagen?

– Planen er å se på sommertoget. Datteren min skal også opptre på danseoppvisningen med Sanseverkstedet kl. 14:30. Og så har jeg en gutt som skal spille i storband i kveld. Og så er det veldig koselig å se barna smile så bredt under dette tegneshowet.

Programmet for festivalen er i stor grad tilrettelagt for barna, med klatring inne, ungdomstur over Romsdalseggen, leirdueskyting, barneyoga, treklatring og setersdag på Bøstølen.

– Hvorfor er det så viktig å involvere barna på festivalen?

– Det er fordi vi ønsker de skal bli glad i friluftsliv og få naturgleden så tidlig som mulig. Da har du den hele livet.