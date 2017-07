Går fra Elmo Teknikk til Moldebadet

Helge Hatlen (49) er utdannet og har fagbrev i svak- og sterkstrøm. Han kommer fra Elmo Teknikk i Molde, og har som ansatt der vært med å bygge opp Moldebadet. Helt siden åpningen av badelandet i 2010 har Hatlen hatt mange oppdrag på bygget.

Hovedoppgavene i jobben blir teknisk ansvar for anlegget og daglig teknisk drift.

– Helge vil være en ressursperson i ledelsen for å skape et kvalitetsmessig godt produkt, og en viktig bidragsyter for bygging av foretakets omdømme. Han starter hos oss i løpet av høsten, skriver badelandet i en pressemelding.

Moldebadet står foran en større ombygging og automatisering av prosessanlegget i kjelleren.

– Prosessen med å ansette prosjektleder starter så snart Helge tiltrer stillingen, heter det videre i pressemeldingen.