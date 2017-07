Trollprikken er gjenreist

Omtrent klokken 16.47 fredag var Trollpikken heist opp i riktig posisjon, ifølge VG .

– Den er på plass. Oppdrag utført, sier Sverre Garpestad, styreleder i Bertelsen og Garpestad som arbeider på stedet.

Turgåere oppdaget i juni at turistattraksjonen var knekt. Ifølge politiet skal det dreie seg om hærverk og det ble funnet borehull i steinen.

Garpestad er lettet over at gjenreisningen er utført.

– Vi har hatt en liten seremoni nå, før vi avslutter, så har vi masse champagne og skal feire i kveld, sier han.

Jernkiler skal senere festes i steinen. Disse plasseres i hull som er boret i fjellet – før lim og sement skal sørge for at alt holder seg på plass. Deretter må steinformasjonen få stå i fred for å få festet seg skikkelig. Trollpikken vil dermed ikke være klar for besøkende før om en ukes tid.

Arbeidet med å gjenreise den berømte steinformasjonen i Eigersund startet fredag klokken 7.30. Planen var å være ferdig med arbeidet til lunsjtider fredag, men ting tok noe lengre tid enn planlagt.

Steinformasjonen har fått enormt mye oppmerksomhet etter at den ble kappet av, og flere medier sendte direkte fra reisningen.