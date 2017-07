Sjekk den storfisken!

FRÆNA: – Lillebror Johannes (2) hadde tatt seg en formiddagslur, og da bestemte Ingeborg og jeg oss for å ta båten en tur på Langvatnet. Vi håpte å få et par småpinner til middag for bestefar, forteller Marius Hatle. Familien er bosatt i Oslo, men er på ferie hos besteforeldre i Fræna.

Hemmelig sluk

Den korte turen på Langvatnet skulle bli mer spennende enn de to fiskerne kunne håpe på.

– Ingeborg fikk bestemme hvilken sluk vi skulle bruke, forteller pappa Marius. Det valget var godt, men far og datter vil holde hemmelig hvilken sluk det var. Storfiskere røper ikke alt.

Marius har fått kilosfisk i Langvatnet før, men da har det vært blankfisk (laks og sjøørret) som har vandret opp fra havet.

– Et skikkelig napp røpte at det var storfisk. Det var vi ikke forberedt på, for håven lå igjen på land.

Skal røykes

Etter 20 minutter fikk Marius tak rundt gjellene på storfisken og dratt den opp i båten. En praktfull ørret var berget.

– Verdens største fisk, mente Ingeborg. I hvert fall en av de største som noensinne er tatt i Langvatnet.

Vel heime hos bestefar Bjarne Hatle ble fisken veid til 3,5 kilo. Bestefar Bjarne må likevel avfinne seg med at storfisken ikke endte opp på middagsfatet, men skal i stedet røykes for godbiter utover høsten.