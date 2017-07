Grønn valgkamp på pedalkraft

Jeg sitter igjen med gode minner fra møter med gjestfrie folk og grønne entreprenører med næringsvett, samt storslåtte naturopplevelser og ganske stramme lår, sier Lage Nøst.

Sykkelturné

Det var i midten av juni at han og to partifeller kom trillende over fylkesgrensa fra Sør-Trøndelag til Surnadalsøra. I løpet av de to neste ukene syklet de 900 kilometer, og fikk besøkt alle kommunene i Møre og Romsdal, med unntak av Vestnes og Stordal.

– Hvilke etapper i vårt nærområde vil du anbefale videre?

– Atlanterhavsvegen er jo en klassiker, og det er veldig flatt og fint til Bud. Der kan man spise godt på Bryggjen. I tillegg vil jeg anbefale å ro over Tingvollfjorden.

Tung start

I den andre enden av skalaen plasserer Nøst den første etappen i fylket, fra Surnadal til Smøla:

– Det er mulig det bare skyldtes dårlig form de første dagene, men her var det mange tunge motbakker! Det bør man i hvert fall være klar over før man legger i veg på denne strekninga.

Mestringsfølelse

– Er det noe spesielt dere fikk oppleve som bilister ikke får med seg?

– På sykkel får man med seg flere detaljer og frisk luft. I tillegg tror jeg man nyter god utsikt, som Geiranger fra Ørnesvingen, på en helt annen måte når man har tråkket opp til utkikkspunktet for egen maskin. Skjønnhet og mestringsfølelse på én gang, sier Nøst.

Sunnmøres fjorder

Også Sunnmøre har områder som får hjertet til en miljøpolitiker til å slå litt ekstra:

– Langs Austefjorden og gjennom Bjørke til Leira var en veldig spesiell opplevelse. Her sykler man på nesten gjengrodde, gamle veger omgitt av ragende fjell og glitrende fjord.

Mot deponi på Raudsand

Men det var ikke bare for opplevelser og trim de hadde lagt ut på sykkelrunden. Flere steder var det avtalt møter med det lokale næringslivet. Fra Angvika rodde de til Tingvoll mens syklene ble kjørt dit med elbil. I båten kunne de se til Raudsand, hvor deponiplanene har ført til store protester. Nøst vet hva han mener om saka:

– Jeg synes det er spesielt å se hvordan politikere kan være så ivrige på å fylle Nesset og områdene rundt Tingvollfjorden med giftig avfall, når det som åpenbart trengs der er en storstilt opprydding etter årevis med industrielle miljøsynder. Raudsand er en risikabel deponilokalitet, og det vil ødelegge for både reiseliv og fiske. I tillegg vil det medføre hasardiøs frakt av farlig avfall langs norskekysten.

Farlige veger

Turen ble så avsluttet med sykling til Sunndalsøra. Nøst har flere råd til de som vil ta sykkelen fatt:

– Man bør ha oversikt over hvor det er lange tunneler, og det er også strekninger med farlig dårlig vegstandard. Et eksempel på det er fylkesveg 104 ned til Sjøholt.

Nøst vil utbedre vegnettet i distriktene:

– Det er mye viktigere å vedlikeholde vegene vi har enn å øke motorvegkapasiteten inn til Oslo.

Regntøy

Moldegutten sier en punktering var det nærmeste de kom dårlige opplevelser på turen.

Det til tross for at været ikke alltid spilte på lag.

– Det regnet ganske mye, men det går bra så lenge man er mentalt og bekledningsmessig forberedt.

Mørebenken

Nå drømmer Nøst om å komme inn på Stortinget til høsten. På de siste målingene har Miljøpartiet De Grønne ligget like under sperregrensa på fire prosent.

– Hvis velgerne vil, så sykler jeg gladelig inn på Tinget for å skape tusenvis av nye, grønne jobber, ta vare på naturen og skape gode lokalsamfunn med rein luft, rent vann og rein jord. De Grønne ser ut til å kunne komme over sperregrensa i år, og plutselig sitter det en grønn romsdaling på Mørebenken.