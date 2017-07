RIR sier opp kontrakten med RenoNorden

RIR i Molde har sendt ut følgende pressemelding om oppisgelsen av kontrakten:

Renovasjonsselskapet RIR i Molde tar over avfallsinnsamlingen selv, etter å ha sagt opp kontrakten med leverandøren RenoNorden.

Etter flere uker med usikkerhet vedtok styret i Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) torsdag 6. juli å si opp kontrakten med RenoNorden, og overtar innsamlingen i egenregi fra 1. september ved en virksomhetsoverdragelse av RenoNordens avdeling i Molde.

Et nytt selskap heleid av RIR tar 1. september over biler og mannskap fra RenoNorden. For innbyggerne vil det ikke skje noen endring i den daglige avfallshentingen, annet enn at renovatørene fra denne datoen er ansatt hos et RIR-eid selskap.

– Vi gjør det vi anser som nødvendig for å sikre at abonnentene våre får den tjenesten de betaler for, sier styreleder Ketil Sorthe i RIR.

– Med å si opp kontrakten nå og ta over driften selv vil vi kunne holde hjulene i gang uten opphold uavhengig av hva som skjer videre med RenoNorden.

Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) har ansvaret for husholdningsrenovasjon i kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset med til sammen 51000 innbyggere. Selskapet har hovedkontor i Årødalen i Molde.