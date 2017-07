Norwegian gambler med passasjerene sine

– De gambler med passasjerenes flyreiser, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Selskapet ligger langt foran andre flyselskap når det gjelder antall henvendelser til Forbrukerrådet. Norwegian er på tredjeplass blant kjente firmanavn i forbrukerstatistikken.

Det svikter både på drift, informasjon og kundeservice, ifølge henvendelsene. Flesland mener mye tyder på at selskapet bevisst legger seg på en så stram linje at det går utover passasjerene.

– Vi skjønner at det er mulig å få problemer med planlegging, men når det skjer år etter år etter år, så er det gambling, sier hun.

Når uhellet først er ute, peker Norwegian seg ut ved å ha dårligere oppfølging enn andre selskap, mener forbrukerdirektøren, som oppfordrer reisende til å bokmerke Forbrukerrådets flyrettighetsråd eller laste ned appen.

– De gir ikke nok informasjon i tide, og det er umulig å komme fram til kundeservice både på telefon og i skranken. De har ikke nok bemanning på kundeservice, kan det se ut som, sier hun.

Forbrukerrådet var i kontakt med selskapet i fjor for å presse på for bedre oppfølging av kundene, og vil følge opp igjen i år. Blant annet bruker Norwegian et 815-nummer til kundeservice, noe de ikke har lov til.

Det er en nedgang i antall spørsmål om passasjerrettigheter i forhold til samme periode i fjor på 28 prosent. Flesland mener imidlertid fjoråret lå uvanlig høyt, blant annet fordi det var mange spørsmål knyttet til innføring av flypassasjeravgiften.