Midsundtrappene opp med 1, 4, eller 6 toppar

MIDSUND: For første gong vert det arrangert fjelløp i samband med Midsundfestivalen. Tidlegare har det vore arrangert triathlon festivalhelga. – Trapper appellerer – I år legg vi om, vi har tru på at eit fjelløp i dei populære trappene og med ulik lengde og utfordring i terrenget vil appellere til fleire, seier koordinator Gry Sletten. Ho håper mange melder seg til løpet søndag 16. juli. Fjelløpet får start og mål ved Midsund Marina, og går over fleire av fjella over Midsund sentrum. Det vert tre ulike løyper, alle startar opp trappene i Midsundura.

Midsundtrappene 1 Topp

Løypa følgjer trappene til toppen av Digergubben, vidare stien ned mot Midsundvatnet, langs vatnet og ned att trappene i ura. Løypa er om lag 5 km lang, med 530 høgdemeter. Trimklasse, utan tidtaking.

Midsundtrappene 4 Toppar

Løypa følgjer trappene opp ura, vidare opp til Midsundhornet, over Trollhesten og Klausethornet, nesten ned til Midsundvatnet, opp til Digergubben og til sentrum. Løypa er om lag 10 km lang, med 850 høgdemeter. Trimklasse utan tidtaking, mosjonsklasse med tidtaking, og konkurranseklasse.

Midsundtrappene 6 Toppar

Følgjer same trasé som 4 toppar, til og med ned frå Klausethornet. Går her vidare ned mot Lappedalsvatnet, opp til Blåhammaren, over ryggen til Hestøyra. Retur via Blåhammaren, Lappedalsvatnet og Digergubben. Løypa er ca. 13 km lang, med 1200 høgdemeter. Berre konkurranseklasse.

– Løypene er allereie merka, så folk kan ut og gjere seg kjende. Merkinga vert ståande til over sommaren, seier Sletten.