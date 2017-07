– Villmannskjøring

Råkjøringen har vært et problem flere steder i distriktet og på ferjekaia på Småge på Gossen over flere år, spesielt på sommeren. Styrmann Svein Ronny Sandøy på utasundsferja MF Kvaløy forteller at problemet har dukket opp igjen og at kaia nå er dekt i spor fra hjulene og gummi.

– Villmannskjøringa har vært et stort problem så lenge jeg har jobbet på ferja. De siste fem årene. Det er fortvilende for oss som jobber på ferja og for reisende.

– Flyter gummi

– Det flyter med gummi på kaia dagen etter at det har skjedd, med ståltråder fra dekkene. Det er fare for at biler kan punktere og gummien setter seg i potene og pelsen på kjæledyr som skal med på ferja. I tillegg blir det gjort hærverk mot biler som står parkert på kaia.

– Vi har varslet politi og kommunen flere ganger, men ingenting blir gjort. Det virker som om Småge er et glemt område.

– Må oppfordre til selvjustis

Ordfører Bernhard Riksfjord i Aukra er kjent med problemet.

– Vi ønsker jo ikke at det skal være slik. I utgangspunktet er det politiets ansvar å få stoppet det, men en må nesten henstille til de som holder på og si at det er ikke slik vi ønsker å ha det. Vi må oppfordre til litt sjøljustis.

Når det kommer til rydding av vegen er det fylkesveg og dermed fylkeskommunen og Statens vegvesen som har ansvaret.

Blir varslet sent

Politiet er kjent med problemet, men har ikke nok ressurser til å kunne prioritere råkjøringen.

– Dette er jo et problem som kommer tilbake hver sommer. Kaia på Småge er jo også slik at den er veldig skjermet fra omgivelsene. Det er ingen direkte naboer, så vi får gjerne ikke beskjed før lenge etter at det har skjedd. Dette er ikke et problem kun i Aukra, men også rundt om ellers i distriktet. Ikke at det betyr at vi skal godta det, men det er ikke spesielt for Aukra, sier lensmann Odd Jørgen Nilssen.

– Jeg kan ikke garantere at det vil bli tatt så mye tak i heller, men det er jevnlig patruljer ute på Gossen. Senest helga var de også nede på Småge. På den tida av døgnet imidlertid, midt på natta, når «burningen» gjerne skjer, er vi nok ikke der så ofte.