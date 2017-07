Sparket mann i hodet – fengsles i et halvår

En mann i begynnelsen av 20-åra måtte nylig møte i Romsdal tingrett tiltalt for vold.

Skulle ha nattmat

Det var i desember i fjor at han var ute på byen sammen med noen venner. Han ble full – og da utestedene stengte dro han og en kompis til ei «kebabsjappe» for å få seg noe mat.

Her møtte han fornærmede, som også var svært beruset. De begynte å krangle, og tiltalte tok da tak i skjortekragen til fornærmede og dyttet ham overende. Han falt bakover og slo hodet i asfalten. Han forsøkte å reise seg opp på knærne, men tiltalte tok da fart og sparket ham i ansiktet med svært stor kraft.

Fornærmede ble liggende omtåket på bakken, mens tiltalte og kompisen løp fra stedet.

Politiet kom

Vitner til episoden ringte politiet, som kom raskt til stedet. Fornærmede ble tatt hånd om av ambulansepersonell, mens en politipatrulje tok opp jakten på tiltalte. De fant ham og kompisen i motsatt ende av bysentrum. Han nektet først for å ha vært innblandet i en episode, men da politiet konfronterte ham med blod på skoene hans, endret han forklaring.

Han ble tatt med til politistasjonen, satt i arresten, og dagen etter ble han avhørt. Han husket lite av det som hadde skjedd, men etter å ha blitt konfrontert med informasjon politiet hadde, tilsto han voldsutøvelsen.

Alvorlig skadet

Mannen som var blitt sparket ble sendt til Molde sjukehus. Her ble det konstatert skader og brudd i ansiktet og brudd i høyre kragebein. Et sår i ansiktet måtte sys, og bruddet i kragebeinet måtte opereres med plate og skruer. Han fikk seinere betennelse i skulderen, og han er fortsatt i dag sjukemeldt.

Han har også fått psykiske ettervirkninger i form av søvnvansker og frykt for å gå ut, heter det i dommen.

Ubetinget fengsel

«Det er tilfeldigheter at fornærmede ikke ble påført mer alvorlige skader og påført varige mén som følge av tiltaltes voldsbruk. Selv om man blir utsatt for verbale krenkelser, kan ikke det rettferdiggjøre bruk av fysisk vold», heter det i dommen, som konkluderer med at det må reageres strengt mot slik vold.

Mannen ble etter dette dømt til fengsel i seks måneder. Han må også betale oppreisningserstatning på 25.000 kroner, saksomkostninger på 5.000 kroner samt skadeerstatning på 3.600 kroner.