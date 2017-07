Molde-selskap sikret storavtale med Evry

Molde-selskapet skal styrke Evrys skybaserte tids- og ressursstyringsløsninger.

- Evry er en ledende aktør i Norge på økonomistyring, lønn og HR mot offentlig sektor og tjenesteytende virksomheter. Ca 75 % av alle kommunale lønnstakere i Norge mottar lønn fra systemer vi leverer. Lønnskostnader er en betydelig del av virksomhetens totale kostnader. EVRY har inngått et samarbeid med Triangel for å styrke vårt løsningstilbud på tids- og ressursstyring. Vi har stor tro på at dette vil være positivt for våre kunder og bidra til bedre planlegging og styring av virksomhetens ressurser, sier Bård Jørgen Haaland, visepresident i Evry.

- Vi er glade for at EVRY har trykt løsningen til sitt bryst, sier Jan Eirik Grønset i Triangel. Vi ser frem til et tett samarbeid med EVRY, der vi sammen bidrar til å løfte våre kunder inn i en digital og enklere hverdag, sier Grønset adm. direktør i Triangel i en pressemelding.

Triangel har utviklet flere IT-løsninger innen tids- og ressursstyring. minVakt-kommune fra Triangel er den første IT-løsningen innen tids- og ressursstyring med alle kommuneansatte i en og samme løsning. Selskapet har levert liknende produkter siden 2000. Løsningen blir beskrevet som unik i hele Skandinavia.

Triangel tror avtalen kan gi selskapet et fotfeste internasjonalt i Norden.

– Vi forventer at den inngåtte partneravtalen med Evry vil gi oss full effekt fra og med neste år. Løsningen er skalerbar og det er naturlig for oss å tenke internasjonalt, det vil i første rekke si Norden som er ganske likt det norske markedet, sier Grønset.

– Avtalen med Evry er et bevis på at vi har tenkt riktig. Det strategiske samarbeidet har en svært god timing i forhold til vår planlagte vekst. Gjennom denne avtalen får også Evry tilgang til markedsledende teknologi, avslutter Jan Eirik Grønset.