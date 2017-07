Mindre fravær i vgs

Molde: Det typiske fraværet for en elev i 2016-17 er tre dager og åtte timer på landsbasis.

Dette er to dager og fire timer mindre enn i fjor, og en nedgang på 40 prosent i dager og 33 prosent nedgang i timer. Det opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding.

I de videregeående skolene i Møre og Romsdal er fraværet nå på tre dager og sju timer. Dette er nedgang fra fra forrige skoleår på seks dager og elleve timer.

Fylkesutdanningssjef Erik Brekken opplyser at Møre og Romsdal ligger likt i dagsfravær med de andre fylkene og lavere enn de andre fylkene i timefravær.

Ned 38 prosent

Foreløpige tall viser at fraværet i Møre og Romsdal har gått ned ca. 38 prosent totalt.

– Dette er svært gledelige og positive tall. Spesielt er det bra at det har vært stor reduksjon i fraværet ved de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Der er det nå mindre fravær, enn ved de studieforberedende programmene. Det er her det har vært størst utfordringer med fravær og gjennomføring, sier Brekken.

Ny fraværsgrende

Den nye fraværsgrensa i videregående skole ble innført relativt raskt etter et vedtak i Stortinget i juni 2016, og har møtt endel motstand.

– Det ser likevel ut til å ha en god effekt på oppmøte ved skolene i Møre og Romsdal. Hovedmålet med ny fraværsgrense er å øke gjennomføringa i videregående opplæring, sier fylkesutdanningssjefen.

Færre elever får ikke vurdert

Når det gjelder elevene som har ikke vurdert i bare i ett fag er det reduksjon eller samme nivå som forrige skoleår.

Der ligger Møre og Romsdal helt på topp, bare Hedmark og Sogn og Fjordane har lavere andel elever med ikke vurdert i bare ett fag.

Foreløpige resultat viser at av elevene som har fått ikke vurdert i minst ett fag, så har ca. halvparten fått ikke vurdert på grunn av fraværsgrensa i minst ett av disse fagene.

Samlet for hele landet har 3,1 prosent av elevene ikke vurdert ved standpunkt, og 1,8 prosent av disse på grunn av fraværsgrensa.

I Møre og Romsdal var det ved forrige skoleår 2,6 prosent av elevene som hadde ikke vurdert ved standpunkt. Dette skoleåret er det 2 prosent, der 1 prosent er på grunn av fraværsgrensa.

– Også der ligger vi helt i toppen med bare ett fylke foran oss, dette er Sogn og Fjordane.

Hvordan fraværsgrensa påvirker frafallet i videregående skole er det for tidlig å si noe om, sier fylkesutdanningssjef Erik Brekken.

Stortingspolitiker Helge Orten (H) sier nedgangen i fravær er gledelig.

– Det viser at elevene er mer til stede, færre faller fra og det foregår mer læring. Ikke alle gode og effektive tiltak koster penger og fraværsgrensen er et godt eksempel på det. Dette er nye ideer og bedre løsninger i praksis som alle er tjent med.

At fraværet kom til å gå ned for dette skoleåret, har vært forventet, men det er gledelig at også andelen elever som ikke har fått vurdering i minst et fag går ned. Dette var en av advarslene til fraværsgrensens motstandere.

– Venstresidens kritikk har vært at fraværsgrensen ville føre til økt frafall. Den nasjonale trenden viser at en mindre andel enn tidligere mangler vurdering i minst et fag. Venstresidens advarsler er gjort til skamme, sier Orten.