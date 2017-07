Må i fengsel for råkjøring

En mann i begynnelsen av 40-årene, bosatt i Romsdal, måtte i slutten av juni møte i Romsdal tingrett tiltalt for råkjøring.

Det var i slutten av mai at han kom kjørende over Ørskogfjellet i all for høy hastighet. Han ble målt til 136 kilometer i timen i 80-sona. Forklaringa hans var at han skulle rekke ei ferge.

Han avga en uforbeholden tilståelse, noe som ga han strafferabatt på fire dager. Han ble etter dette dømt til 14 dagers fengsel. Mannen mister også retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i en periode på 11 måneder.