Flere voldssaker til konfliktrådet

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal mottak i første halvår av 2017 132 saker. De er fordelt på 61 straffesaker, 65 sivile saker og seks ungdomsoppfølgingssaker, opplyser konfliktrådet i en pressemelding.

Den største sakskategorien til konfliktrådet omhandler vold. Deretter følger økonomiske konflikter og skadeverk. Det er en økning på 40 saker fra samme tid året før, som tilsvarer 43 prosent økning.

Ungdom følges opp

Siden juli 2014 kan ungdom mellom 15-18 år som har begått lovbrudd og trenger tett oppfølging over tid, idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff.

Reaksjonene består av et ungdomsstormøte der ungdommen møter dem som er blitt utsatt for handlingen, deretter en ungdomsplan med krav – og så et oppfølgingsteam som følger ungdommen i straffeperioden.

Ingen ungdommer hittil i år i Nordmøre og Romsdaler i dømt ungdomsstraff, mens seks har fått ungdomsoppfølging.

Flest menn

I alt har 179 påklagede vært i Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal hittil i år. 49 er kvinner og 120 menn. Flest er i alderen 15-18 år (23 prosent), deretter kommer gruppen som er mellom 26-40 år (18 proent).

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal har 14 meklere fordelt på 18 kommuner.

For hele landet har det vært en økning på fire prosent fra samme tid i fjor. Blant de 4115 sakene utgjør voldssaker den største kategorien med 871 saker. På landsplan har 199 ungdommer blitt idømt ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging i løpet av året. Til tross for at seksualkriminalitet kun utgjør 2 prosent av samtlige saker i konfliktrådene har antallet saker økt fra 57 saker i 1. halvår av 2016 til 91 saker i samme periode i år.