Får 666.666 kr i støtte

MIDSUND / MOLDE: Regional- og næringsutvalet har vedteke støtte på 666.666 kroner.

– Støtta går til etablering av organisasjonen North Atlantic Institute for Sustainable Fishing (NAIS), som vil bygge opp eit internasjonalt uavhengig og fiskeribasert institutt med tung fiskerifagleg kompetanse. Målet er betre og meir berekraftig forvaltning av biologiske havressursar.

Reiarar i Midsund har vore sentrale i prosjektet Pelagisk Dugnad, og fått med fiskebåtreiarar langs heile kysten. Dei har jobba for at Havforskingsinstituttet skal ta fleire forskingstokt for å kartlegge stoda for pelagiske artar – dette skal NAIS vidareføre, heiter det mellom anna i uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune om saka.