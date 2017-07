( Driva ): Optimera fikk det tøft med mye ekstraarbeid da de ble utsatt for virusangrep. Knut Holm i Optimera sier til Driva at det var forrige tirsdag det skjedde, og at det i helga ble i orden igjen.

– Viruset som herjet i Europa angrep våre it-system. Alle butikkene våre har vært åpne de dagene nettet lå nede. Vi var i full drift overalt og måtte bruke manuelle system og operasjoner. Det har gått rimelig greit og vi drev alle butikkene likevel. Alle butikkene fikk varer og mye var på lager, så vi gikk heller ikke tomme. Bankterminalen gikk ned i samme slengen, men vi fikk inn reserveløsning, og det fungerte. Folk fikk varene sine og de fikk betalt, men det tok litt lengre tid. Vi har mange faste kunder, som er tålmodige og som har utvist forståelse og sympati for oss.

Holm takker ansatte for at det har gått så greit disse dagene.

– Nå må vi gå gjennom alle sikkerhetsrutiner for å unngå at dette skjer igjen.

