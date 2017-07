Opplevelser gir vekst i reiselivet

Reiselivsbransjen er nå den 10. største næringen i Nordmøre og Romsdal målt i verdiskaping. Reiseliv utgjør mellom 2 og 3 prosent av verdiskapingen i regnskapspliktige foretak i regionen.

Det viser den helt ferske rapporten om ringvirkninger og verdiskaping i reiselivet i Møre og Romsdal. Rapporten er laget av Menon Economics for destinasjonsselskapene og Møre og Romsdal Reiseliv.

Reiselivet i Nordmøre og Romsdal stod for rundt 6 prosent av arbeidsplassene i næringslivet i Nordmøre og Romsdal i 2015.

Rapporten viser at det har vært reduserte verdiskaping etter 2011. Dette skyldes i all hovedsak at transportgiganten Fjord1 i 2011 la ned regionkontoret i Molde og samlokaliserte virksomheten til Florø i Sogn og Fjordane.

Verdiskapingen har samlet blitt doblet over 10-årsperioden, men det har vært en ujevn utvikling knyttet til svingninger i overnattings-og serveringsbransjene. Begge bransjer opplevde redusert verdiskaping fra 2007 til 2008, trolig som følge av finanskrisen. I de senere årene har serveringsbransjen hatt en jevn årlig vekst mens overnattingsbransjen har variert og hatt en jevn reduksjon siden 2012. Dette er i tråd med utviklingen i næringen nasjonalt. Overnattingsbransjenhar i det senere fått sterke konkurrenter fra alternative overnattingsformer som Airbnb, samt at mange nordmenn foretrekker å feriere ved privat fritidsbolig.

Vil ha opplevelser

Opplevelsesbransjen har opplevd vekst i hele perioden, og hadde i 2015 omtrent firedoblet verdiskapingen fra 2004. Opplevelser står i dag for en større andel av verdiskapingen enn overnatting. Mye av veksten skyldes sterk aktivitetsvekst i offentlige kulturinstitusjoner som Regionteatret og Operaen i Kristiansund. Molde fikk også nytt kulturbygg i 2012, som står for en betydelig omsetning.

Rapporten viser at bransjen er dominert av kultur og idrett, som også samlet bidrar med mest vekst. Veksten her er i større grad drevet av etterspørsel fra lokalbefolkningen og offentlige satsninger som Kulturløftet. Molde har fått nytt kulturhus i perioden, og Operaen i Kristiansund, Regionteatret i Molde og Moldejazz har utvidet aktiviteten og hatt sterk vekst fra 2004 til 2015.

Også utviklingen i antall sysselsatte i reiselivsnæringen fra 2004 til 2015 er preget av nedleggelsen av Fjord1 Molde.

Korrigert for Fjord1 har antall sysselsatte i reiselivsnæringen økt med rundt 30 prosent samlet fra 2004 til 2015. Det har imidlertid vært varierende aktivitet i perioden, drevet av svingninger i aktivitet innen overnatting og servering. Sysselsatte innen serveringhar siden 2011 hatt en jevn vekst, mens overnatting ligger nokså stabilt.

Størst økning i servering

Antall ansatte har økt mest innen servering, fra rundt 570 ansatte i 2004 til 820 i 2014.

I følge rapporten har det kommet til flere nye aktører, og det var nesten 60 prosent flere serveringssteder i 2015 enn i 2004 i Nordmøre og Romsdal. Veksten har vært spredd rundt omkring i regionen. Ett av de nye serveringsstedene er Sjøfronten restaurant (Glass) i Molde sentrum, som i løpet av første driftsår 2015 omsatte for over 7 millioner kroner og sysselsatte rundt 20 ansatte.

Bryggekanten Brasserie & Bar i Kristiansund ble etablert i 2006 og omsatte i 2015 for nær 20 millioner og hadde rundt 35 ansatte. Viktige bidrag til veksten finner vi også blant tradisjonelle serveringssteder i det lille fiskeværet Bud i Fræna kommune. Bud Kiosk og Spiseri og Bryggjen i Bud har begge doblet mer enn doblet verdiskaping fra 2004 til 2015, og de to spisestedene hadde samlet rundt 30 ansatte i 2014.

Opplevelser har likevel hatt størst relativ vekst, der antall ansatte har økt fra rundt 150 i 2004 til 330 i 2015. De offentlige kulturinstitusjonene er de største arbeidsgiverne, og disse har hatt en gradvis vekst i antall ansatte.

1,5 millioner

I rapporten anslås det at det i 2015 ble tilbragt nesten 1 500 000 gjestedøgn i Nordmøre og Romsdal. Dette er framkommet ved å legge sammen kommersielle gjestedøgn ved hotell og camping/hyttegrend og overnattinger i privateide hytter.

Privateide fritidsboliger står for majoriteten av reiselivsgjestedøgnene i Nordmøre og Romsdal. Av offentlig statistikk fremkommer det at det i 2015 var i overkant av 12 000 registrerte fritidsboliger i regionen.

Nordmøre og Romsdal hadde ca. 600 000 overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i 2015.

I 2015 ble det solgt 6 637 billetter til utflukter via Hurtigruten i Nordmøre og Romsdal. Av disse utfluktene var turer langs Atlanterhavsveien de mest solgte. Det ble også solgt 12 008 billetter til en utflukt med buss og ferge fra Geiranger via Trollstigen til Molde.

82 prosent av billettene ble solgt i sommerhalvåret.

Av det offentlig tilgjengelige tallmaterialet for kommersielle gjestedøgn i Nordmøre og Romsdal fremkommer det at utlendinger sto for om lag 26 prosent av gjestedøgnene. Til sammenligning var den tilsvarende andelen for landet som helhet på 28 prosent.

Av internasjonale tilreisende er det tyske markedet det største.

Brukte 1,4 milliarder kroner

Rapporten konkluderer med at i underkant av 1,4 milliarder kroner ble brukt av tilreisende turister i Nordmøre og Romsdal i 2015.

Forbruket til tilreisende og ringvirkningene fra forbruket bidrar med omtrent 709 millioner kroner i verdiskaping i Nordmøre og Romsdal i 2015.

Forbruket til de tilreisende i Nordmøre og Romsdal opprettholder om lag 1044 arbeidsplasser i regionen, direkte.

Flest blir sysselsatt i overnattingsbransjen, fulgt av servering og bygg og anlegg.

Gjennom kjøp av ulike innsatsfaktorer fra leverandører innad i regionen er det beregnet at det skapes ytterligere 212 arbeidsplasser, som en konsekvens av aktiviteten i reiselivsnæringen i Nordmøre og Romsdal.