Lundteigen mener staten fortsatt bør eie sjukehusbygget i Kristiansund

Den erfarne stortingspolitikeren i Senterpartiet var i Kristiansund på mandag. Her møtte han det lokale Sp-laget, som tidligere i vår sa de ville gå til valg på fortsatt to sjukehus.

Senterpartiet vil beholde sjukehuset i Kristiansund Sier fellessjukehuset er feilslått sjukehuspolitikk, og vil kjempe for lokalsjukehusene i valgkampen.

Utspillet ble delvis støttet av helsepolitisk talsmann i Sp, Kjersti Toppe, som igjen fikk støtte av Per Olaf Lundteigen. Dette har seinere både fylkeslaget i Møre og Romsdal og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gitt beskjed om er uaktuelt.

Per Olaf Lundteigen gir nå lokallaget i Kristiansund råd om å jobbe for fortsatt statlig eierskap av selve sjukehusbygget, hvor det distriktsmedisinske senteret er planlagt å ligge.

– Min klare oppfordring er at det må jobbes for at staten fortsatt skal stå som eier. Vi har mer enn nok eksempler på hvor galt det kan gå når slike bygninger havner hos private eiendomsinvestorer. Skal man jobbe for et godt tilbud i Kristiansund er eierskapet svært viktig, sier han til Tidens Krav (krever abonnement).

Ifølge avisa var bakgrunnen for Lundteigens besøk i Kristiansund at de ønsket en dialog om hvordan de skal jobbe med sjukehussaka og helserelaterte spørsmål i den kommende valgkampen.