Kjørte med promille – og uten førerkort

En moldemann i midten av 60-årene måtte nylig møte i Romsdal tingrett tiltalt for promillekjøring.

Det var i fjor høst at mannen kjørte en traktor på ei småbåthavn, til tross for at han tidligere på dagen hadde drukket alkoholholdig drikke, og til tross for at han ikke har hatt gyldig førerkort de siste 25 årene.

Mannen kjørte bare noen få meter, men politiet kom til stedet og tok ham med til blodprøvetaking. Resultatene viste at han hadde en promille på 1,0.

Sorenskriver Svein Eikrem dømte mannen til betinget fengsel i 21 dager med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale ei bot på 28.000 kroner. Mannen ble også ilagt en sperrefrist for retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i 21 måneder.