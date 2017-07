Høgt og lavt på fjellfestival

– Vi er «verdens beste kommune for naturglade mennesker», det er Norsk Fjellfestival et bevis på. Det er ikke bare en frase, sier festivalsjef Solrun Sylte få dager før Norsk Fjellfestival for nittende gang arrangeres i Rauma.

Fjellstøtt

Sylte har vært med i fjellfestivalen siden den begynnelsen i 1999. Den gang kun på frivillig basis, vekslende med Stein P. Aasheim om å dra lasset. Festivalen ble siden utvidet fra tre til fire til sju til åtte og nå: ni dagers fjell- og friluftslykke både høgt og lavt. Siden 2012 har Sylte vært fast festivalsjef, med et enormt koppel av frivillige som nærmest roper etter å få bidra.

– Det hadde ikke blitt festival uten de 200-250 frivillige. Det er artig at så mange vil få det til, sier Sylte, som har travle dager før festivalstart lørdag, men står fjellstøtt i oppgavene:

– Vi ligger godt an.

Folkefest for Sommertoget

150 arrangement er satt opp mellom lørdag 8. juli og søndag 16. juli. Ballet starter med at Sommertoget til NRK tøffer inn på Åndalsnes stasjon kl. 13.08 lørdag.

– Det hadde vært utrolig gøy hvis folk møtte opp i hopetall, med norske flagg og fjellklær. Vi ønsker å skape en folkefest. Gjennom dagen blir det mange aktiviteter i bilfritt sentrum. Danseoppvisning, loppemarked, matsalg, Perla og Fantorangen og Øysteins Blyant, før direktesendingen klokka 21.30, sier hun.

Romsdalshorn mest pop

Aktivitetene under fjellfestivalen foregår både på scenen i sentrum og – naturligvis – i skog, mark, hei og fjell. Høyt og lavt på til sammen 80-90 organiserte fjellturer.

– De mest populære turene?

– Definitivt Romsdalshorn, som vi har daglige turer til. Denne ble fylt opp første dagen. Vi tjuvstarter derfor festivalen med turer til Romsdalshorn allerede fra onsdag, sier Sylte.

Også de øvrige turene som kvalifiserer til Fjelldronning- og Fjellkongetittel er populære: Kongen, Dronninga, Store Vengeting, Store Trolltind, Kvanndalstind og Juratind står – bokstavelig talt – høyt i kurs.

Kulturinnslag

Hver kveld blir det enten foredrag eller konsert i sentrum. Sylte gleder seg spesielt til Eva Weel Skram onsdag. Hun trekker fram treklatring for barn i Isfjorden, historisk vandring langs Vermafossen, Stikk Ut-tur på Mittet og tur fra Mittet over Breivikskaret. Hele kommunen skal tas i bruk.

– Under åpningsturen til Mannen kommer det helikopter som skal filme til Sommertoget-sendinga. Det blir folk på Hornet, kanskje blir det hopping. Da håper jeg været er så klart at det sikten er god, sier Sylte.

– Jeg burde nesten ikke sjekke, det er ikke noe vi kan gjøre med det likevel. Men foreløbig ser det ut som temperaturene er gode. Litt regn. Men det kan forandre seg, sier Sylte.