Faktisk.no lanseres onsdag

Onsdag morgen lanseres Faktisk.no, som skal drive faktasjekk og bekjempe falske og oppdiktede historier i Norge. Faktisk er et selvstendig, ikke-kommersielt og uavhengig selskap som vil granske påstander og avdekke feil hos mediene, inkludert hos sine egne eiere, skriver selskapet i en pressemelding.

– Selskapet er nå etablert, og mannskapet på plass. Vi har brukt tid på å skreddersy en unik publiseringsplattform for faktasjekk. Nå starter det virkelige arbeidet, sier ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no.

Redaksjonen har i etableringsfasen sett på starten av valgkampen og partiledernes landsmøtetaler denne våren. Han legger til at selskapet fremover vil avdekke slurv eller feil i mediene, og falske eller oppdiktede historier som sprer seg på Facebook. Egeberg presiserer at Faktisk.no ikke skal være et meningspoliti.

– Folk skal få mene og føle det de vil, uten at vi kan avvise eller «godkjenne» det. Vi kommer heller ikke til å sjekke framskrivninger. Spådommer lar seg bare faktasjekke av historien, sier Egeberg.

Etableringen av den uavhengige redaksjonen har pågått siden mars, og har fått økonomisk støtte fra Fritt Ord, Stiftelsen Tinius og Dagbladets stiftelse.