Politiet i Møre og Romsdal melder mandag rett før klokka 14 at en trailer har mistet et hjul under kjøring over Ørskogfjellet.

Hjulet skal ha truffet en motgående personbil. Det er uvisst om ulykka har ført til personskader, men politiet melder om trafikale utfordringer.

Saka blir oppdatert.