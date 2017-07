Solberg roser byggebransjen for opprydding

– I en periode bidro bygge- og anleggsbransjen selv til forhold som gjorde at den ble sett på som mindre attraktiv blant ungdom. Men det har de store og seriøse aktørene tatt på stort alvor og jobbet mye med. Derfor ser vi også økt rekruttering til disse fagene, sier Solberg til NTB.

Mandag besøkte hun en byggeplass i Drammen for å belyse behovet for flere lærlinger og satsing på yrkesfag.

Kritikk

I flere år har LO og den rødgrønne opposisjonen på Stortinget angrepet regjeringen for manglende regulering av bemanningsbransjen. Kritikken har i særlig grad vært rettet mot praksisen med såkalte nulltimerskontrakter, som innebærer at ansatte ikke får lønn mellom oppdrag.

Først i forrige uke kom regjeringen med et høringsforslag om saken. Der går det fram at regjeringen vil innføre en ny hjemmel for midlertidige ansettelser som kun skal gjelde bemanningsbyråer. Det er denne delen av forslaget som i særlig grad angripes av LO.

Avviser

Regjeringens forslag innebærer at retten til midlertidige ansettelser utvides ytterligere, mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Regjeringen argumenterer med at innleiebedriftene har behov for fleksibilitet, men at innleiebedriften har et midlertidig behov, betyr jo ikke at bemanningsbyrået har det. De driver jo nettopp med utleie av arbeidskraft, og vil som regel ha permanent behov for folk å leie ut, sier Gabrielsen.

– Det er helt nødvendig å ha en bemanningsbransje som kan hjelpe arbeidsgivere med behov for vikarer, svarer statsminister Erna Solberg (H).

– Hvis en ansatt for eksempel skal ut i foreldrepermisjon, kan det være krevende for en arbeidsgiver å finne en erstatter på egen hånd, sier hun.

Flere tiltak

Å kreve at vikarene har fast ansettelse i et bemanningsbyrå er å gå for langt, mener Solberg.

– Problemet er at det vil bli veldig kostnadskrevende, sier statsministeren, som viser til at mange i perioder kan ønske en løsere tilknytning til en arbeidsplass, som studenter for eksempel.

På byggeplassen i Drammen ble Solberg vist rundt av Veidekkes Dag Andresen, som også er styreleder i Byggenæringens Landsforening. Han forteller at Veidekke har innført obligatorisk prekvalifisering av underleverandører og bemanningsselskaper og sier det også utføres stikkprøver.

– Vi trenger bemanningsbransjen, men selskapene må være seriøse, sier Andresen, som opplyser at 70 prosent av Veidekkes behov for arbeidskraft er dekket av egne fagarbeidere.

BNL har ennå ikke tatt stilling til innholdet i regjeringens forslag.

Nye krav

Under besøket i Drammen kom statsministeren dessuten med et nytt valgløfte: I løpet av neste periode skal samtlige statlige virksomheter ha minst to lærlinger per tusen ansatte.

– I dag er det et mål at norske kommuner ansetter to lærlinger per 1.000 innbyggere. Samtidig er det et krav at sentrale statlige virksomheter ansetter minst én lærling per 100 ansatte. Nå skjerper vi kravene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) som var med statsministeren til Drammen.