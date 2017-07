Slo ei glassflaske i ansiktet på kompis

En mann i midten av 30-åra er dømt til fengsel for grov voldsutøvelse. Saka var oppe i Romsdal tingrett i slutten av juni.

Var på fest

Det var seint i fjor høst at mannen var sammen med en slektning og nær venn gjennom mange år på en fest i Molde. Begge drakk en god del alkohol og ble etter hvert svært beruset.

Stemningen på festen var god, men plutselig tok tiltalte ei glassflaske og slo den i ansiktet på kameraten.

Slaget var hardt og fornærmede begynte å blø kraftig fra et kutt ved nesen, heter det i dommen.

Sendt til Trondheim

Politiet ble kontaktet og kom til stedet. Tiltalte hadde da dratt fra stedet, men politiet fikk tak i ham på telefon. Han møtte opp på politistasjonen hvor han ble satt i arrest. Han ble avhørt påfølgende morgen og erkjente da straffeskyld.

Fornærmede ble kjørt til sjukehus da politiet kom til stedet, og her ble det besluttet å sende ham til St. Olavs Hospital. Han hadde fått en alvorlig skade i det ene øyet, og hadde også fått en rift ned langs hele nesen.

Alvorlig skadet

Totalt tre vitner ble avhørt under rettssaka. Både tiltalte, fornærmede og et vitne fra festen ga samsvarende forklaringer.

På tross av rask medisinsk oppfølging og totalt tre operasjoner har moldemannen blitt påført en betydelig skade, heter det i dommen. Han har mistet synet med 50 prosent på det ene øyet og har vært sjukemeldt i flere måneder.

Han har fått en nerveskade i ansiktet som har gitt ham redusert følsomhet, han har vært plaget med smerter og er ikke lengre i jobb.

Fortsatt kompiser

Verken tiltalte eller fornærmede vet hvorfor slaget kom. Tiltalte har gitt uttrykk for at han skjemmes og har bedt om unnskyldning. De har skværet opp og er fortsatt nære venner. Fornærmede ba om at tiltalte skulle slippe fengselsstraff.

Romsdal tingrett mener handlingen er så alvorlig at det uansett ikke er noen veg utenom. Selv om angeren og den umiddelbare tilståelsen ses i formildende retning, ble mannen dømt til fengsel i to år. Ett av dem gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Mannen ble også dømt til å betale kompisen og slektningen 100.000 kroner i oppreisning.