Regjeringen vil kutte i avgiften på øl fra mikrobryggerier

Målet er imidlertid ikke å gi forbrukerne billigere lokalprodusert øl, bedyrer Finansdepartementet.

– Det er normalt dyrere å produsere øl i mindre volum, og jeg tviler sterkt på at avgiftslettelsen vil komme forbrukeren til gode i form av billigere lokalprodusert øl. Endringen er først og fremst en håndsrekning til gründerne, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp).

Forslaget gjelder varer med en alkoholprosent på under 4,7, fra bryggerier som produserer mindre enn halv million liter øl i året.

Næringen er i vekst, og satt salgsrekord i fjor sommer. Ifølge direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen er det likevel stort behov for det foreslåtte avgiftskuttet.

–Bryggerne tar ut lite lønn og i tillegg til de betalte årsverkene har vi beregnet at det legges ned over hundre ubetalte årsverk i bryggeriene hvert år. Eierne selv, sammen med slekt og venner, jobber ofte gratis i håp om at det en dag skal bli lønnsomt, sier han i en pressemelding.

Foreløpig er det uklart hvor stort avgiftslettet skal bli. Skatteetaten har fått frist til 30. august for å komme med et utkast til et høringsnotat.